Работодатели называют мобилизацию одной из основных причин нехватки кадров - опрос

Украинские работодатели считают, что мобилизация является одной из главных причин нехватки квалифицированных работников, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит опрос, который обнародовало Министерство экономики Украины.

Представители украинского бизнеса называют нехватку кадров одной из главных проблем - так считают 58% опрошенных. Другие проблемы, которые назвали респонденты: нужда во внешнем финансировании (42%), риски, связанные с безопасностью (40%), конкуренция (25%), цепочки поставок (24%).

67% опрошенных называют мобилизацию ключевой причиной нехватки кадров, а 54% - миграцию. При этом большинство работодателей считают, что до начала полномасштабного вторжения такой проблемы с квалифицированными сотрудниками в Украине не было.

43% опрошенных заявили о трудностях с заполнением вакантных мест в этом году.

При этом 36% респондентов называют лучшим способом борьбы с нехваткой кадров сотрудничество с агентами трудоустройства, еще 31% - повышение зарплаты, 22% - обучение сотрудников.

Мобилизация в Украине

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украине объявлена мобилизация. Военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет могут призвать на военную службу.

На этом фоне у ряда предприятий возникают проблемы с кадрами. В частности, в метро Киева увеличивают интервал движения поездов из-за нехватки сотрудников. Одна из причин - мобилизация.