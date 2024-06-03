Швейцария мобилизует 4 тысячи военнослужащих для охраны Саммита мира

Военные будут помогать с охраной саммита мира, который Украина организует 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает El Mundo.

Как пишет издание, швейцарская армия с понедельника мобилизовала около 4000 военнослужащих. Они будут помогать в обеспечении безопасности мирного саммита по Украине, который состоится 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Саммит должны посетить лидеры 160 стран мира.

Военные до 19 июня будут оказывать поддержку полиции в выполнении таких задач как охрана критически важных объектов, наблюдение за воздушным пространством и логистика.

Также правительство Швейцарии сообщило, что с 13 по 17 июня в районе саммита будут действовать определенные ограничения воздушного пространства. Это касается некоммерческих полетов и полетов беспилотников и других беспилотных объектов. Район будет постоянно патрулироваться истребителями F/A 18.

На Саммите планируется рассмотреть вопрос украинской формулы мира.