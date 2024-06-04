Подписка за 50% - летняя акция!
США и ЕС ввели санкции против Ирана за передачу дронов России
Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции против физических и юридических лиц в Иране, причастных к производству ударных БпЛА и передаче их России. Кроме россиян, дроны получили боевики на Ближнем Востоке. Со ссылкой на сайт Государственного департамента США, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.
"Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица, связанных с разработкой, производством и поставками БПЛА, которые предоставляет режим Ирана России, а также военизированным прокси-группировкам и партнерам с целью затягивания конфликта и дестабилизации региона", - сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.
Речь идет о применении ограничений против четырех организаций, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar (которую Америка внесла в санкционный список ранее), а также против руководителя Iran Aviation Industries Organisation (дочерней организации Минобороны и логистики ВС Ирана).
Мэтью Миллер отметил, что санкции были согласованы и введены одновременно с введением санкций ЕС.
"Мы аплодируем первому использованию новых полномочий ЕС по санкциям, нацеленных на дестабилизационное поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке", - сказал он.