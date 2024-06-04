В РФ мобилизованных, отказавшихся воевать, насильно отправляют на Харьковщину - ISW
Российские военные принудительно отправляют из России на фронт мужчин, которые отказались воевать в Украине, вместо того, чтобы судить их за отказ участвовать в боевых действиях. Ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
По предварительной оценке ISW, российские войска начали наступление на севере Харьковской области, когда Северная группировка войск была недоукомплектована. Поэтому Министерство обороны России отправляет военнослужащих, ожидающих судебного разбирательства, на фронт в Харьковской области, чтобы усилить ограниченные силы в этом районе.
Российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило 3 июня, что российские военные власти начали принудительно отправлять сотни военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях, на фронт в Украине. В мае, в частности, их отправляли на север Харьковской и Донецкой областей.
"Верстка" пишет, что российские военные удерживают военнослужащих в частях, пока они ожидают суда за преступления, связанные с их отказом воевать. Затем их суды внезапно отменяют и быстро отправляют их в Украину.
Кроме этого, российские власти применяли физическое насилие, чтобы заставить некоторых солдат добровольно поехать в Украину, а других под дулом пистолета вывозили из камер и отправляли на фронт.
Российские власти отменили судебные процессы над, по меньшей мере 170 военнослужащими, которые отказались воевать, и отправили их в Украину, и что следователи, прокуроры и адвокаты не знали об этом.
"Верстка" сообщила, что несколько источников, в том числе один источник из Администрации президента России, заявили, что российские военные отправляют призывников и "некомпетентных" резервистов, подписавших контракты с Министерством обороны России, на небоевые роли в пограничные войска России, чтобы освободить опытных военнослужащих для наступления на севере Харьковской области.
Ключевые выводы ISW за 3 июня:
- Украинские войска нанесли удар по батарее российских ЗРК С-300/400 в Белгородской области, вероятно, с HIMARS 1 или 2 июня.
- Сообщается, что Китайская Народная Республика (КНР) и Россия имеют разногласия по экономическим вопросам, таким как предложенный газопровод "Сила Сибири-2", несмотря на то, что публично изображают себя как дипломатически сближенные страны.
- Также сообщается, что в мае 2024 года Путин попросил Си "проигнорировать" предстоящую украинскую мирную конференцию в Швейцарии на фоне постоянных усилий России, направленных на дискредитацию и другие способы подрыва мирной конференции.
- Российские войска продолжают издеваться над украинскими военнопленными, нарушая Женевскую конвенцию о военнопленных.
- Российское военно-политическое руководство продолжает усиливать военное, политическое и экономическое сотрудничество с несколькими африканскими государствами.
- По сообщениям, российские военные принудительно отправляют российских военнослужащих, отказавшихся воевать в Украине, на фронт из России вместо того, чтобы они предстали перед судом за свой отказ участвовать в боевых действиях.
- Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон об "иностранных агентах" по российскому образцу 3 июня на фоне длительных протестов.
- Украинские войска недавно продвинулись вперед в пределах Волчанска, а российские войска - вблизи Липцов, Авдеевки, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.
- Члены семей мобилизованных российских военнослужащих продолжают протестовать, требуя демобилизации своих родственников.