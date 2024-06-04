В ООН подтвердили, что организация примет участие в Саммите мира

В секретариате Организации Объединенных Наций подтвердили, что ООН будет представлена на июньском Саммите мира в Швейцарии. Об этом заявил на пресс брифинге заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак, сообщает Укринформ.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать попытки России и ее сторонников сорвать форум, Гак сказал:

«Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать (в Саммите). Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет».

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица ранее заявил, что ООН будет представлена на Саммите мира, несмотря на давление со стороны РФ на официальных лиц и на страны-члены Организации.

Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Ожидается, что участие в нем примут представители более сотни государств со всех континентов.