РФ за сутки потеряла около 1300 военных и 65 артсистем – Генштаб

В ходе войны против Украины Россия потеряла еще около 1290 военных, 65 артсистем, 27 беспилотников, 15 танков, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составили: