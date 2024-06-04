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РФ за сутки потеряла около 1300 военных и 65 артсистем – Генштаб
В ходе войны против Украины Россия потеряла еще около 1290 военных, 65 артсистем, 27 беспилотников, 15 танков, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 512 420 (+1 290) человек,
- танков − 7 794 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 15 020 (+18) ед,
- артиллерийских систем − 13 345 (+65) ед,
- РСЗО − 1 092 (+2) ед,
- средств ПВО − 827 (+3) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 766 (+27) ед,
- крылатых ракет − 2 268 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 18 228 (+69) ед,
- специальной техники – 2 211 (+12) ед.