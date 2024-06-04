ПВО сбила два крылатых "Искандера" и два беспилотника – Воздушные силы

В ночь на 4 июня противовоздушная оборона сбила две крылатые ракеты "Искандер-К" и два беспилотника, тип которых уточняют.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россияне запустили два "Искандера" из оккупированного Крыма в направлении Днепропетровщины. Все ракеты сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил.

Кроме того, близко к полуночи, оккупанты применяли четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на северном направлении. Два – уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два – прекратили свое существование самостоятельно.