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ПВО сбила два крылатых "Искандера" и два беспилотника – Воздушные силы
В ночь на 4 июня противовоздушная оборона сбила две крылатые ракеты "Искандер-К" и два беспилотника, тип которых уточняют.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Россияне запустили два "Искандера" из оккупированного Крыма в направлении Днепропетровщины. Все ракеты сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил.
Кроме того, близко к полуночи, оккупанты применяли четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на северном направлении. Два – уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два – прекратили свое существование самостоятельно.