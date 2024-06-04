В Белом доме прокомментировали отказ Байдена от участия в Саммите мира

Представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал отказ президента США Джо Байдена от участия в саммите мира в Швейцарии. Со ссылкой на The Washington Post, сообщает Новое время.

Как пишет американское издание, Кирби задали вопрос, не посылает ли Байден неверный сигнал миру. Тот в ответ заявил, что «Джо Байден поддерживает Украину сильнее и яростнее, чем какой-либо мировой лидер».

По его словам, вице-президент США Камала Харрис будет присутствовать на саммите из-за желания Вашингтона «быть представленными за этим столом», а ее участие поможет продемонстрировать, что «США — сильнейший сторонник Украины».