Казахстан убрал Талибан из списка террористических организаций

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что радикальная группировка Талибан, контролирующая власть в Афганистане, исключена из списка террористических организаций﻿. Со ссылкой на пресс-службу политика, сообщает Деловая столица.

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображений важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что этот режим является долгосрочным фактором" , — объясняют у Токаева.

По его словам, "активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи" является одной из стратегических задач Казахстана. Он также призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.