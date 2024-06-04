Мишель хочет помешать фон дер Ляйен снова возглавить Еврокомиссию – СМИ

Нынешний президент Европейского совета Шарль Мишель якобы собирается помешать руководительнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен повторно занять эту должность после евровыборов. Об этом пишет Politico со ссылкой на восемь источников среди дипломатов и чиновников, сообщает Европейская правда.

Собеседники сказали изданию, что опасаются попыток Мишеля сорвать планы фон дер Ляйен, с которой у него давно напряженные отношения по ряду причин, снова стать президентом Еврокомиссии.

В кулуарах также ходят слухи, что Мишель вероятно претендует на должность высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, нынешнюю должность Жозепа Борреля.

Глава Евросовета может использовать стратегию разговоров с лидерами стран ЕС с глазу на глаз вместо того, чтобы обсуждать кандидатуры на высшие должности совместно, как это обычно происходит, говорят собеседники издания.

Мишель будет иметь немалое влияние, поскольку председательствует в процессе распределения высших должностей после евровыборов и координирует переговоры стран-членов.

Пресс-секретарь Мишеля Екатирина Касинге прокомментировала, что Мишель "не является кандидатом" и неоднократно уверял, что полностью сосредоточится на своих должностных обязанностях и лидерстве в Евросовете для того, чтобы принять ключевые решения.

Однако в дипломатических кругах якобы растет беспокойство, конструктивно ли будет действовать Мишель и не воспользуется ли своим влиянием, чтобы "насолить" фон дер Ляйен.

В целом шансы Урсулы фон дер Ляйен восстановиться в должности выглядят довольно уверенно – ее политическая группа, "Европейская народная партия", должна получить хороший результат на выборах, и сама президент за последние годы закрепила за собой репутацию успешного кризисного менеджера. Более того, на данный момент у нее нет ярких конкурентов.

Однако в отдельных столицах, в частности в Париже, есть определенное недовольство централизованным стилем управления фон дер Ляйен, и эти настроения еще могут обостриться. Кроме того, новый состав Европарламента потенциально может быть более враждебным к ней.