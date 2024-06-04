Генштаб: На передовой почти 140 столкновений, больше всего – на Покровском направлении

За сутки на фронте произошло 137 боевых столкновений, в том числе 52 атаки украинские военные отбили на Покровском направлении. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

Ковалев также проинформировал, что на Харьковском направлении российские военные продолжают наступательные действия. Всего вчера произошло 11 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений. Силы обороны Украины отразили атаки врага в районах Синьковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Северском направлении Силы обороны Украины отразили 27 атак. В районах населённых пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Выемка и Раздоловка, Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские воины пресекли 7 попыток противника прорвать оборону украинских войск в районах Калиновки, Нового, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На Покровском направлении украинские воины отразили 52 атаки в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Новопокровское, Птиче, Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка, Водяное, где российские захватчики при поддержке авиации 11 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Времивском направлении российские оккупанты предприняли одну тщетную попытку прорвать оборону украинских войск в направлении населенного пункта Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении вчера произошло 7 боевых столкновений в районе Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области.

На Приднепровском направлении российские захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

За прошедшие сутки российские военные совершили пять напрасных атак на позиции Сил обороны Украины на этом направлении.