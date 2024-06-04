Шольц: Удары немецким оружием по России не приведут к эскалации

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что возможность наносить удары по военным целям на территории РФ оружием, поставляемым ФРГ, приведет к эскалации, сообщает Deutsche Welle.

"Как сказал президент США – речь идет только о возможности защитить большой город, например, Харьков" , – заявил он в эфире радиостанции Antenne Bayern.

Канцлер отметил, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии. При этом Шольц заверил граждан ФРГ, что никогда не разрешил бы давление в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".

31 мая правительство ФРГ заявило, что разрешило Украине использовать оружие, поставляемое ей Германией, для нанесения ударов по целям на территории России. Официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт в своем заявлении объяснил изменение позиции Берлина в этом вопросе учащением атак армии РФ в Харьковской области, которые "готовили, координировали и осуществляли" с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе. "Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений" , - отметил Гебештрайт.

Такое же право предоставили Киеву США и целый ряд других западных стран. Российский МИД 3 июня грозил, что решения, касающиеся использования Украиной предоставленного ей американского оружия, могут иметь "роковые последствия".