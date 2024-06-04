Россияне разгоняют фейк о "минировании" Тисы для срыва мобилизации

Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что украинские пограничники якобы минируют берега реки Тиса, чтобы "мужчины мобилизационного возраста не смогли убежать за границу". Со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).﻿, сообщает Зеркало недели.

В комментарии для ЦПД представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг эти сообщения и добавил, что подобную ложь россияне разгоняют для дестабилизации общества.

Спикер уточнил, что Украина усиливает границу за счет большего количества пограничных патрулей, а также использует видеокамеры и беспилотники для наблюдения за границей.

"Вместо этого россияне стремятся дискредитировать государственные институты и посеять недоверие к ним со стороны людей" , – подытожили в ЦПД.

Напомним, россияне придумали фейк, что украинцы поджигают свои автомобили, дабы не отдавать их в рамках мобилизации.

Ранее Центр противодействия дезинформации объяснял, что Россия постоянно запускает информационные кампании, направленные на дискредитацию и срыв процесса мобилизации в Украине. В частности, враждебная пропаганда масштабирует проблемы в ТЦК, пытается показать точечные проблемы как системные и лгает военных командующих. Таким образом, оккупанты хотят ослабить способность украинцев к сопротивлению.

