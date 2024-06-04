Польша выделит 760 млн долларов на кибербезопасность после хакерской атаки

Правительство Польши планирует потратить 3 млрд злотых (760 млн долл) на усиление мер кибербезопасности после атак, в которых оно обвиняет Россию.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что Польша хочет усилить свою способность реагировать на угрозы, связанные с тем, что она называет поддерживаемым Россией саботажем, в том числе на вероятную атаку на прошлой неделе на главную государственную новостную ленту страны.

"Правящая коалиция сделала безопасность и риск российского вмешательства приоритетом своей предвыборной кампании на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в эти выходные" , - говорится в сообщении.

Министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что правительство приняло меры для улучшения кибербезопасности накануне голосования, добавив, что была сорвана скоординированная атака на критическую инфраструктуру 3 июня.