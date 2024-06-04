Минобороны: 190 тысяч военнообязанных женщин обновили данные в "Резерв+"

Через мобильное приложение "Резерв+" свои данные обновили 1 371 000 украинцев. Среди них - 190 тысяч женщин. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как отметил Лазуткин, среди проживающих за рубежом людей свои данные обновили более 18 тысяч.

При этом среди всех людей, обновивших данные через "Резерв+", 164 тысячи - это забронированные.

Свои данные также внесли более 153 тысяч призывников и 90 тысяч человек, имеющих отсрочку.

"Такие у нас данные на сегодняшнее утро. Можем наблюдать достаточно высокую активность людей, которые приложением "Резерв+" уже воспользовались. Загрузок там еще больше. Возможно, люди ожидают и позже это сделают. Такая общая картина" , - сообщил Лазуткин.

Напомним, что приложение "Резерв+" было запущено накануне. Он предоставляет возможность войти в электронный военнообязанный кабинет и уточнить свои данные в дистанционном формате.