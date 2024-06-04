Кулеба: "Мирная" позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война в Украине

«Мирная» позиция Китая на самом деле обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, так как от этого зависят дальнейшие действия КНР. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время сессии вопросов и ответов в ходе презентации книги «Войны и новые горизонты. Лидеры мнений о настоящем и будущем Украины и мира», сообщает Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что в Украине очень плохо понимают Китай и он тоже не претендует на стопроцентное понимание. В то же время, по словам Кулебы, Китай никуда не торопится по одной простой причине – для него очень важно, чем закончится война России против Украины.

«Ведь если она закончится победой Украины, то дальнейшие действия Китая будут скованны. А если эта война закончится даже не победой, а навязыванием Россией ее стратегической инициативы, то есть когда они годами будут так понемногу наступать, а мы – будем потихоньку отражаться несмотря на всю помощь, которую мы получаем, тогда, наоборот, это развязывает руки Китая» , – отметил Кулеба.

По его словам, в Китае сейчас смотрят на реальный потенциал действий Запада и "очень внимательно все просчитывают".