Посол Латвии рассказал, готова ли страна к российскому вторжению

Сегодня как член НАТО Латвия в военном отношении защищена как никогда раньше. В то же время, она не готова к риску вторжения со стороны Российской Федерацией на все 100%.﻿ Об этом рассказал посол Латвии в Украине Илгварс Клява, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

По словам посла, Латвия не считает, что риск вторжения со стороны России очень высок. В то же время как член НАТО она постоянно сотрудничает со своими союзниками и вкладывает в защиту и войска значительные ресурсы.

"Дело в том, что это процесс. Нельзя говорить, что мы готовы на 100%. Ни одна страна в мире не готова. Всегда есть технологические усовершенствования, изменения на современном поле боя, изменения в военной тактике, технике, технологиях и т.д" , - добавил Клява.

"В то же время, будучи членом Североатлантического альянса, Латвия делает все возможное, чтобы минимизировать любую угрозу. И это именно то, что мы делаем. И частью этой подготовки является информирование общества о том, что необходимо делать, чтобы избежать военного конфликта. Или если такое произойдет, то быть готовыми как индивиды, как члены общества действовать в соответствии с той ситуацией, которая создается, будь то военное противостояние или какие-то гибридные угрозы" , - отметил посол.

Комментируя хранилища и буклеты, Клява добавил, что это элементы подготовки латвийского общества физически, а также психологически к соответствующему развитию сценария.