Украине нужно контрнаступление для более сильных позиций на переговорах - Foreign Policy

Если Украина вступает в мирные переговоры, она должна сделать это с позиции силы. Поскольку медленное продвижение российских военных в Украине продолжается, призывы к переговорам о прекращении войны стали обычным явлением, некоторые из них сделаны известными специалистами по внешней политике. Со ссылкой на Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, об этом заявил директор стратегической программы в Defense Priorities, почетный профессор Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон.

Он отмечает, что Украине критически важны информационные успехи, которые будут подкреплены хоть чем-то на поле боя. В последнее время ВСУ преследуют одни неудачи. Если ситуация в ближайшее время не изменится, Запад рано или поздно остановит или радикально уменьшит свою помощь. Поэтому демонстрация успехов необходима и для поддержания помощи, и для будущих переговоров.Издание считает, что украинские войска ни в коем случае не смогут нанести поражение российской армии на поле боя, поэтому Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Однако даже локальный успех на фронте, усиленный западной помощью, сможет усилить переговорную позицию Украины.

Учитывая непредсказуемость прогнозов и предполагая, что цели президента Зеленского могут оказаться недостижимыми, можно сформулировать несколько вариантов окончания этой войны, отмечает Менон.