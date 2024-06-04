Основатель OpenAI стал миллиардером при зарплате $65 000 в год

Сэм Альтман, один из самых успешных индивидуальных инвесторов Кремниевой долины, инвестировал более чем в 400 компаний, что сделало его миллиардером, сообщает Лига.net.

Его активы оцениваются на сумму не менее $2,8 миллиарда. При этом его годовая зарплата составляет примерно $65 000.

Сэм Альтман также воспользовался долговой линией своего банка, позволившей ему инвестировать сотни миллионов долларов в частные стартапы. Однако это вызывает вопрос о потенциальных конфликтах, поскольку некоторые из этих стартапов сотрудничают с OpenAI.

К примеру, партнерство OpenAI с Reddit привело к росту акций компании более чем на 10% и увеличило личную долю Альтмана в Reddit на $69 миллионов. В своем блоге OpenAI сообщила, что Альтман не участвовал в этом соглашении.