Ошибка на бирже временно обвалила акции крупных компаний США на 99%

На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в понедельник, 3 июня, произошел технический сбой, приведший к временному критическому падению котировок нескольких крупных компаний. Среди них – конгломерат Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и NuScale Power Corp. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.Финансы.

Из-за сбоя акции компаний можно было купить с дисконтом 99%, но биржа уже пообещала отменить эти сделки.

Проблемы на бирже начались незадолго до 9:45 утра в Нью-Йорке, когда Consolidated Tape Association, чьи системы эксплуатируются дочерней компанией NYSE, обновляла программное обеспечение. Ошибку удалось устранить примерно через 45 минут, когда CTA вернулась к резервному центру обработки данных, на котором установлена другая версия программного обеспечения.

Сбой не задел акции Nasdaq и в целом не повлиял на фондовый рынок США.

Bloomberg указывает, что эта ситуация напоминает события января 2023 года, когда сотрудник резервного центра обработки данных Нью-Йоркской фондовой биржи в Чикаго оставил систему резервного копирования работать с ошибкой, которая привела к резким колебаниям цен на сотни акций во время открытия рынка.