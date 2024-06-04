В Минэкономики назвали причины падения украинского импорта и экспорта

Экспорт из Украины в денежном исчислении в мае уменьшился на 0,5% - до $3,34 млрд, при этом импорт упал сразу на 7% - до $5,1 млрд. Об этом заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает Зеркало недели.

Он отметил, что физические объемы экспорта составили 12,2 млн тонн, что на 6,9% меньше по сравнению с апрелем. Это связано с тем, что в мае традиционно сокращается экспорт зерновой продукции прошлогоднего урожая.

"Так в мае этого года имеем место экспорт кукурузы на 452 тысячи тонн меньше, чем в апреле (3,6 млн тонн) и пшеницы на 285 тысяч тонн меньше (1,6 млн тонн). Зато есть существенный прирост экспорта металлургии: полуфабрикаты 184 тысячи тонн (+40% процентов по сравнению с апрель); плоский прокат – 117 тысяч тонн (+17%), трубы бесшовные – 51 тысяча тонн (+50,2%)" , – отметил Утка.

Он добавил, что морским транспортом в мае экспортировано 8,5 млн. тонн, что на 1 млн. меньше, чем в апреле. В то же время возобновляется экспорт автомобильным транспортом – 896 тысяч тонн, на 10,7% больше, чем в апреле.