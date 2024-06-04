Задержан житель Запорожья, который собирал для врага данные о ТЦК

Сообщено о подозрении жителю Запорожья, который по поручению россиян собирал информацию о местах расположения Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в городе. Со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора, сообщает Корреспондент.

По данным следствия, сотрудник одной из энергетических компаний Запорожья добровольно дал согласие представителям спецслужб России на помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

С апреля текущего года он начал активно сотрудничать с ФСБ РФ и получил от своего куратора задание на сбор и передачу координат расположения в Запорожье ТЦК, а также информацию об автотранспорте, на котором передвигаются руководство и сотрудники военкоматов.

Для получения необходимых разведданных мужчина на собственном авто объезжал местность, фотографировал и снимал на видео объекты, отслеживал движение интересовавших россиян автомобилей.

Сведения передавал в виде медиафайлов с текстовым описанием через мессенджер.

Для выполнения еще одной задачи подозреваемый установил местоположение двух важных объектов энергетической системы Запорожья. Разведанные требовались России для планирования их целевого поражения.

Правоохранители задержали мужчину. Ему доложено о подозрении в государственной измене. Злоумышленник находится под стражей.