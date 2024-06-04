Жители Белгородской области жалуются на "санитарную зону" - ГУР

Специалисты Главного управления разведки перехватили разговор жителей Шебекино Белгородской области РФ в которой они жалуются на низкое морально-психологическое состояние населения и что создание «санитарной зоны» не улучшает ситуацию в регионе. Об этом говорится в перехват разговора россиян ГУР, сообщает Новое время.

«Конечно не спала вчера до ночи. Шарашили так, что мама не горюй. Горело и машин сколько опять сгорело, и на Конева, и на Губкина. На Губкина вообще в дом попали. Вот. Стекла, машины прямо пылали. Вообще вот бульвар юности да на Конева и это. Да ничего, и все хуже, и хуже. Санитарную зону делаем, а нам все хуже, и хуже» , — рассказывает жительница Шебекино.

Россиянка также пожаловалась, что за последнее время количество обстрелов значительно возросло, но при этом местные власти ничего не комментируют.

«То 12 ракет летело, то 16, 18 — была катастрофа. А сейчас 32, 26, ну что это такое, а? Ну да, вот это вот убивает совсем все у них (украинцев — ред.) закончилось, а у нас все хорошо… Вот это вот расстраивает. Говорили бы правду так лучше бы было» , — говорит женщина.

При этом россиянка отмечает, что местные «терпят», хотя власть «не говорит им правды».