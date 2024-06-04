Инструкторы из Франции уже в Украине: французский полковник рассказал об их роли

Французские военные инструкторы находятся в Украине еще с начала полномасштабного вторжения России. Об этом заявил экс-командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг в интервью Valeurs Acteurs, сообщает Новое время.

Отмечается, что в четверг, 6 июня, во время мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии может быть официально объявлено об отправке французских военных инструкторов в Украину.

Однако, по словам Йонга, французские войска «уже давно находятся там».

Он предположил, что официальное объявление об отправке инструкторов повлияет лишь на рост их количества.

Экс-командующий морпехов также сообщил, что французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия в Украину.

Кроме того, Йонг отметил, что после пересечения границы с Украиной военная техника меньше останавливается перед прибытием на фронт, потому что становится очень уязвимой к российским ударам.

В то же время французские инструкторы, которые сопровождают технику, обучают украинских артиллеристов на ходу, «иногда на обочине дороги».

Йонг добавил, что инструкторы также сопровождают в Украину бойцов ВСУ, которые прошли обучение во Франции. Это делается для того, чтобы проверить, правильно ли они усвоили материал.