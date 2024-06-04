Польские фермеры возобновили блокировку грузовиков на одном КПП – пограничники

Польские фермеры утром 4 июня заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Об этом сообщили в Госпогранслужбе, сообщает Укринформ.

"С 11.00 4 июня польские фермеры заблокировали грузовой участок в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". Следовательно, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины" , - говорится в сообщении.

Блокировка, как ожидается, продлится до второй половины 6 июня.

Ранее Гостаможслужба проинформировала, что при блокировке грузового участка в ЧП "Рава-Русская - Гребенное" в направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами . Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях будет осуществляться постоянно.

Польско-украинскую границу с ноября прошлого года блокировали перевозчики, а с февраля этого года – польские аграрии.

29 апреля польские фермеры полностью прекратили блокировку границы с Украиной.