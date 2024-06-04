Нардеп предупредил украинцев о возможном отключении света по 10 часов

Следующей зимой вполне возможны отключения электроэнергии по 10 часов. Такое предположение сделал председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, сообщает 24 Канал.

По его словам, ситуация в энергетике – сверхсложная, ведь враг систематически наносит прицельные удары по энергосистеме Украины. Поэтому населению следует учитывать не только повышение тарифа на свет, но и думать о том, как подготовиться к тяжелой зиме.

Он рекомендует всем быть готовыми к тому, что при температуре в –10 градусов украинцы будут со светом только по 12-14 часов в сутки, а по 10 часов – без него. Это может быть среднестатистическим сценарием этой зимы.