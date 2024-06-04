В Польше ранили еще одного пограничника в столкновениях с мигрантами

В понедельник польского пограничника госпитализировали после очередной стычки с группой мигрантов, которые пытаются попасть в Польшу с территории Беларуси, сообщает Европейская правда.

Инцидент произошел еще на рассвете в понедельник. Как рассказала пресс-секретарь Подляского отделения пограничной службы в Белостоке, около 4 утра с десяток мигрантов по другую сторону ограждения начали бросать в патруль камни и большие ветки, у некоторых были газовые баллончики. Одна из массивных веток попала пограничнику по голове и нанесла ранения в районе глаза, в связи с чем его госпитализировали.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск анонсировал ограничение доступа к пограничной зоне после того, как на этой неделе в районе села Дубичи Церковные пограничника ранили ножом.

В то же время в приграничных с Беларусью общинах критикуют планы в нынешнем виде, поскольку от этого могут существенно пострадать доходы местных бизнесов, в частности тех, которые зарабатывают на туризме в Беловежской Пуще.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава подготовит информационную кампанию, направленную на жителей стран, откуда мигранты чаще всего попадают на белорусско-польскую границу, чтобы они не верили рассказам о "легком пути в ЕС".