Полицейских и спасателей планируют забронировать – нардеп

Кабинет министров Украины должен утвердить постановление о бронировании от мобилизации граждан определенных категорий профессий. Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Радио Свобода.

По его словам, в постановлении предусматривается бронирование полицейских и работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"Так как и полицейские, спасатели должны быть забронированы на 100%. И это уже компетенции и ответственности Кабинета министров Украины… Я думаю, что спасатели с точки зрения законодательного регулирования и с точки зрения выполняемых ими задач – обеспечивают функционирование государства и спасение людей. Поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки их мобилизовать" , – говорит народный депутат.

Вениславский добавил, что разговоров о снятии бронирования с полицейских и спасателей в парламенте и правительстве сейчас нет. Однако, если такие предложения будут раздаваться, этот вопрос будет вынесен на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Общая концепция национальной безопасности и обороны охватывает деятельность и обеспечение правопорядка и безопасности граждан Украины, которая обеспечивается соответствующими службами. Поэтому я надеюсь, что Кабинет Министров Украины взвешенно подойдет к этой проблеме. А мы со своей стороны на заседании комитета этот вопрос также поднимем, если будут какие-то сигналы о том, что есть намерения снять бронь с ГСЧС или с полицейских" , – говорит Вениславский.

Ранее об отмене бронирования спасателям писал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. На сайте правительства недавно зарегистрировали петицию о броне для спасателей. В считанные дни петиция набрала более 30 тысяч подписей.

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