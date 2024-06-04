На фронте почти 30 столкновений, бои продолжаются в шести направлениях – Генштаб

С начала этих суток уже произошло 28 боевых столкновений. Продолжаются боевые столкновения в шести направлениях. В то же время на севере Харьковщины оккупанты не наступали с начала суток.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 11:00 4 июня.

Захватчики совершили один ракетный удар с использованием двух ракет и один авиационный удар с применением двух КАБ, 24 раза атаковали дронами-камикадзе, 614 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

В Харьковском направлении с начала суток агрессор активных наступательных действий не проводил. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи. По уточненным данным, за вчерашние сутки враг потерял в этом направлении 174 кафира. Кроме того, наши воины уничтожили одну боевую бронированную машину, 12 автомобилей и две единицы специальной техники. Повреждены семь артиллерийских систем, восемь автомобилей и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток отбита одна вражеская атака вблизи Степной Новоселовки. Продолжаются бои в районе Синьковки. Ситуация контролируется. Потери позиций не допущены.

За прошедшие сутки на Купянском направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 125 человек. Уничтожены один танк, два автомобиля и наземный дрон. Повреждены две артиллерийские системы и один зенитно-ракетный комплекс противника.

На Лиманском направлении российские захватчики пытаются приблизиться к нашим позициям недалеко от Ямполя. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении с начала суток украинские воины отражают штурмовые действия врага в районе Клещеевки. Наши защитники успешно сдерживают давление, на отдельных направлениях усиливают позиции.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время враг предпринял уже шесть попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Птичьего. Две атаки отбиты, четыре боестолкновения еще продолжаются. Подразделения сил обороны прилагают максимум усилий для сдерживания российских захватчиков и недопущения их продвижения в глубину нашей территории. По уточненной информации, за минувшие сутки агрессор потерял в этом направлении 116 человек погибшими и ранеными. Уничтожены две боевые бронированные машины, два средства РЭБ и два автомобиля.

В Кураховском направлении ситуация напряженная. В районе Красногоровки враг пытается оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций, идет бой.

На Времивском направлении с начала суток уже отбита одна вражеская атака вблизи Старомайорского. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Золотой Нивы. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, оккупанты дважды пытались потеснить украинские подразделения близ Кринок. Потери позиций не допущены.