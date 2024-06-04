Оккупанты дважды обстреляли Херсонщину: погибла женщина, еще двое – ранены

Утром 4 июня российские войска обстреляли центр поселка Белозерка Херсонской области. В результате обстрела два человека ранены. Также оккупанты ударили по гигантскому – известно об одной погибшей.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В результате обстрела Белозерки повреждены три магазина, кафе и частный автомобиль. 55-летняя женщина, которая на момент обстрела находилась в помещении, получила взрывную травму и осколочное ранение чрева. Ее госпитализировали в больницу в среднем тяжести.

Еще одна 81-летняя женщина попала под удар на улице. У нее диагностировали контузию, ранение виска, взрывчатую и черепно-мозговую травмы. Потерпевшей оказали медпомощь на месте.