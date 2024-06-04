У администрации Байдена нет четкого представления о конце воен в Украине и Секторе Газа - NYT

Президент США Байден пообещал поддерживать Украину и Израиль столько, сколько потребуется, но обе войны, похоже, находятся на переломном этапе. Об этом пишет The New York Times, сообщает Зеркало недели.

В последние пять дней президент Байден принимал участие в публичной демонстрации трудностей управления двумя самыми сложными союзниками Америки — президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Президент пообещал защищать эти страны так долго, как это потребуется.

Конфликты, в которые они вовлечены, не могут быть более разными, порожденными обидами, тянущимися десятилетиями. Но по стечению обстоятельств оба противостояния, похоже, находятся на критическом переломном этапе, когда становится очевидным, насколько резко расходятся национальные интересы — не говоря уже о политических взглядах трех лидеров, явно обеспокоенных собственным удержанием у власти, отмечает Дэвид Сэнгер, корреспондент The New York Times по вопросам Белого дома и национальной безопасности.

Сложность проблемы еще больше усугубляется тем, что у Вашингтона нет четкого представления о том, как именно может выглядеть приемлемый финал в Украине или в Секторе Газа. Официально Украина все еще говорит о полной победе, вытеснив Россию с каждого сантиметра территории, которую она захватила после вторжения в феврале 2022 года. Израиль все еще говорит о цели "полного уничтожения" ХАМАСа — единственный способ гарантировать, что он больше никогда не сможет совершить атаку, подобную нападению 7 октября, которая забрала жизни почти 1200 израильтян и повлекла семь месяцев жестокого возмездия.

Но в Вашингтоне эти призывы звучат все нереалистичнее. Россия, похоже, снова набирает обороты. А призыв к полному поражению ХАМАС звучит как обоснование вечной войны. Поэтому Джо Байден занялся кризисным менеджментом, пытаясь предотвратить худшее, даже если он не может ответить на вопрос, чем именно закончатся эти конфликты. В обоих случаях Джо Байден сделал большую ставку.

В четверг 30 мая Белый дом сообщил, что Байден сделал, как он выразился, узкое исключение из действовавшего 27 месяцев правила — о том, что американское оружие никогда не может быть направлено на российскую территорию. В частном порядке советники Байдена признают, что американские и украинские приоритеты расходятся. Пока Киеву уже нечего терять от эскалации конфликта с Россией, Байден же так не считает. В Белом доме очевидно опасаются, что Владимир Путин развернет на поле боя ядерное оружие.

На следующий день после того, как Байден разрешил ограниченные удары по российской территории, он сделал гораздо более публичный шаг, чтобы заставить Нетаньяху, с которым его отношения ухудшились, пойти навстречу. Байден выступил с публичной речью, в которой поддержал то, что он назвал израильским планом, направленным на освобождение заложников и прекращение боевых действий в Газе.

Для американского президента было не менее необычно излагать детали израильского плана: дипломатов учат избегать говорить от имени других стран. Но в таком случае в этом и заключался смысл.

Байден выступил после месяцев разочарования, когда Нетаньяху отказывался прислушиваться к американским призывам оказать более жизненно необходимую помощь, разработать план эвакуации сотен тысяч палестинских гражданских лиц из Рафаха до начала военных операций и избегать использования тяжелых бомб. Нетаньяху не отрицал, что он подписал этот план, но и не признал его.

Байден знает, что его предвыборные выступления и съезд Демократической партии могут быть отмечены протестами со стороны прогрессивного крыла его партии, которые считают, что Соединенные Штаты должны были перекрыть все наступательные вооружения Израиля по мере роста числа погибших среди гражданского населения.

Поэтому и Байден и Нетаньяху прибегли к публичным заявлениям, четко демонстрирующим различия в их стратегиях. Вряд ли это похоже на тихое уговаривание, которым гордится Байден, то ли убеждая лидеров НАТО тратить больше средств на оборону, то ли убеждая японцев уладить свои столетние разногласия с Южной Кореей. Но это то, к чему США и Израиль пришли из-за недоверия: публичные заявления с целью загнать друг друга в угол, считает корреспондент.

Ранее журнал Foreign Affairs писал, что у Украины и ее союзников до сих пор нет стратегии победы над Путиным. Соединенные Штаты никогда не планировали свою поддержку Украины более чем на несколько месяцев, даже когда Конгресс принял долгосрочную стратегию поддержки Украины как часть законопроекта о предоставлении помощи. Она сосредоточилась на краткосрочных маневрах, таких как долгожданное контрнаступление 2023 года, а не на жизнеспособных долгосрочных стратегиях или целях, включая потенциальную победу над Россией.