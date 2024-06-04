Кабмин планирует снять барьеры на ввоз солнечных панелей и генераторов

Кабинет Министров планирует снять таможенные и бюрократические барьеры для ввоза в Украину генераторов, солнечных панелей, инверторов и другого оборудования.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров 4 июня.

Он отметил, что ситуация в энергетике очень сложна из-за потери более 9 ГВт мощностей генерации.

"Снятие таможенных и бюрократических барьеров для ввоза в Украину генераторов, солнечных панелей, накопителей, инверторов и другого оборудования. Поддержка потребителей, которые будут устанавливать собственную генерацию, в частности, через предоставление льготных кредитов.

В каждом областном центре должны быть оборудованы установки для питания критической инфраструктуры. Мы говорим о десятках мини-ТЭЦ по всей стране" , — сказал глава правительства.

Также Украина надеется на помощь западных партнеров. По словам Шмыгаля, в Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн. евро перечисленных и анонсированных взносов.