Шмыгаль: экономия электроэнергии для украинцев может затянуться на годы

Из-за российских атак на энергетику украинцам годами придется жить в режиме экономии электроэнергии. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Лига.Бизнес.

"Последствия российских атак на энергетику долгосрочны. Поэтому экономия будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы... Наша цель – экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир" , – сказал он.

Сегодня ключевой приоритет – укрепление энергетики после российских террористических ударов, подчеркнул премьер.

"Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Враг продолжает атаковать энергетические объекты. В настоящее время Укрэнерго снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему" , – пояснил премьер.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. В результате из строя выведена генерация, равная мощности полутора крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после пятой массированной ракетно-дроновой атаки России.

В ночь на 1 июня Россия нанесла шестой удар, российские ракеты повредили сразу пять энергообъектов в разных регионах Украины.

Атака совпала с выводом в ремонт атомных энергоблоков (по крайней мере, их анонсировали в Энергоатоме), в результате чего возник критический дефицит электроэнергии, и Укрэнерго пришлось вводить аварийные отключения света, несмотря на выходные.