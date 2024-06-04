Генштаб: Количество столкновений возросло до 42, больше всего – на Покровском направлении

С начала суток произошло 42 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше столкновений зафиксировано на Покровском направлении - 25.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 4 июня.

Россияне обстреляли из артиллерии приграничья Черниговской и Сумской областей. Так, по направлению Елизаветовка (РФ) нанесен удар по Кондратовке, с Сухиновки (РФ) по Екатериновке, из Кирилловки (РФ) по Елиному. Также российские войска со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар двумя КАБами по Вильче.

На Купянском направлении с начала суток украинскими войсками отбиты три атаки в районе Синьковки и Ямполя. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Северском направлении наши защитники отразили один вражеский штурм вблизи Белогоровки. Трижды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Клещеевки и Калиновки. Обе попытки были неудачными. Еще одно боестолкновение продолжается в районе Андреевки. Подразделения сил обороны контролируют обстановку.

На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь выросло до 25. Бои продолжаются вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Прогресса, Калинового, Новопокровского. 11 атак наши воины отбили, еще 14 – продолжаются. Ситуация напряженная, но контролируемая.

На Кураховском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили одно штурмовое действие возле Красногоровки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Времивском направлении враг трижды атаковал у Старомайорского, Константиновки и Золотой Нивы. Удачи не имел. Потери позиций не допущены.

На Ореховском направлении русские войска пытались потеснить наши подразделения в районе Роботино. Потерпели неудачу и отошли.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, агрессор пытался дважды штурмовать наши позиции вблизи Крынок. Атаки отражены. Ситуация контролируется.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.