НАТО разрабатывает план переброски войск США в Европу на случай войны с РФ – The Telegraph
НАТО разрабатывает многочисленные "сухопутные коридоры", чтобы направить американские войска и вооружения на восточный фланг Альянса на случай большой наземной войны с Россией. Об этом говорится в материале The Telegraph со ссылкой на неназванных официальных лиц, сообщает Лига.net.
Основной коридор предполагает высадку американских военных в порту Роттердама и последующую переброску солдат в Польшу через территорию Нидерландов и Германии по железной дороге, пишут журналисты. Также ведутся договоренности о расширении маршрутов в другие порты, чтобы убедиться, что наземные линии связи не могут быть разорваны силами противника. В частности речь идет о портах Италии, Греции и Турции.
В материале говорится, что из итальянских портов американские войска могут быть доставлены по суше через Словению, Хорватию в Венгрию, имеющую общую границу с Украиной. Подобные планы существуют по транспортировке сил из портов Турции и Греции через Болгарию и Румынию.
Кроме того, разрабатываются планы транспортировки войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.
Начальник Главного управления материально-технического обеспечения НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк рассказал, что порты в Нидерландах, Германии и странах Балтии считаются особенно уязвимыми к российским ракетным атакам. После предупреждений о том, что Альянс имеет лишь 5% необходимой противовоздушной обороны для прикрытия своего восточного фланга, командующий обеспокоен возможностями защиты своих ключевых материально-технических центров.
"Оценивая российскую войну в Украине, мы заметили, что Россия атаковала украинские логистические базы. Это наталкивает на выводы, что огромные базы материально-технического обеспечения будут атакованы и уничтожены в первую очередь в ситуации конфликта. Что касается противовоздушной обороны, ее всегда мало. Я не могу представить ситуации, когда у вас достаточно противовоздушной обороны", – заявил военный.