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Президент Болгарии считает, что разрешение бить по РФ грозит "ядерным Армагеддоном"
Президент Болгарии Румен Радев критикует НАТО за разрешение Украине наносить удары западным оружием по РФ, считая, что это грозит "эскалацией" и "ядерным Армагеддоном", сообщает Европейская правда.
Заявление Радева перекликается с тезисами кремлевской пропаганды об ответственности НАТО за то, что РФ развязала войну против Украины, и сейчас ее ход ведет к ядерной эскалации.
"С решением разрешить удары с применением западного оружия вглубь России и формализацией отправки советников и инструкторов на саму линию фронта, эти красные линии уже были нарушены, и, к сожалению, наши политики становятся частью некоторых таких неадекватных решений со всеми вытекающими последствиями", – сказал болгарский президент.
С самого начала вторжения РФ в Украину Радев повторяет пророссийские тезисы о том, что, помогая Украине, Болгария втягивается в войну.
Недавно Радев говорил, что все страны-члены НАТО "так или иначе" участвуют в войне в Украине. Он также называл победу Украины над Россией "невозможной".