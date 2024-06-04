Депутаты поддержали повышение акциза на сигареты в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. Такое решение было поддержано 249 депутатами.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроектом предлагается установить с 01 января 2028 года новые размеры ставок акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС.

Как объясняет депутат, акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне.

В 2025 году акциз вырастет на +23%, а затем 2016-2028 будет по +5%. В этом году прибавка будет только в случае девальвации.