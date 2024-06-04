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Депутаты поддержали повышение акциза на сигареты в первом чтении
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. Такое решение было поддержано 249 депутатами.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Законопроектом предлагается установить с 01 января 2028 года новые размеры ставок акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС.
Как объясняет депутат, акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне.
В 2025 году акциз вырастет на +23%, а затем 2016-2028 будет по +5%. В этом году прибавка будет только в случае девальвации.
"Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году - 5 млрд грн, в 2027 году - 9,3 млрд грн, в 2028 году - 13, 8 млрд грн", – отметил нардеп.