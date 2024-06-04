Австрия поддержала предложение Бельгии по лишению Венгрии права голоса в ЕС

Австрия поддержала призыв Бельгии продолжить процедуру лишения Венгрии права голоса, что стало еще одним признаком разочарования Будапешта перед началом шестимесячного председательства в Совете ЕС в июле, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

"Мы ожидаем, что все 27 членов ЕС будут полностью придерживаться принципов, на которых основан наш общий Союз" , - заявил представитель Министерства иностранных дел Австрии Виктор Орбаннед.

Он отметил, что это особенно актуально для будущего председательства в ЕС.

"Исходя из этого, мы поддерживаем строгое продолжение процедуры по статье 7 в отношении Венгрии" , - подчеркнул Орбаннед.

Ранее Бельгия предложила странам-членам Европейского союза лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Брюссель хочет применить против Будапешта процедуру выражения недоверия по статье 7 Договора о Европейском союзе.