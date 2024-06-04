Российские войска ударили ракетами по Криворожью: пострадал местный житель

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4 июня российские военные нанесли ракетные удары по Криворожскому району Днепропетровской области, в результате чего пострадал 69-летний мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Опять ракетная атака на область. Под вражеский удар попало Криворожье. Пострадал 69-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно".

Также оккупанты повредили частный дом. Сейчас местные власти выясняют детали атаки.