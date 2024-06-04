ГБР проводит обыски в КГГА и у заместителя Кличко – источник

Государственное бюро расследований 4 июня проводит обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации и у заместителя Виталия Кличко Константина Усова, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в правоохранительных органах.

По данным источника УП, следственные действия касаются фактов вымогательства чиновником на системной основе неправомерного вознаграждения у одного из перевозчиков столицы.