Подписка за 50% - летняя акция!
ГБР проводит обыски в КГГА и у заместителя Кличко – источник
Государственное бюро расследований 4 июня проводит обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации и у заместителя Виталия Кличко Константина Усова, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил собеседник УП в правоохранительных органах.
По данным источника УП, следственные действия касаются фактов вымогательства чиновником на системной основе неправомерного вознаграждения у одного из перевозчиков столицы.