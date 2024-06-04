Выплаты украинским беженцам в странах ЕС: где платят больше всего

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на февраль 2024 года в мире было зафиксировано около 6,5 млн беженцев из Украины. При этом некоторые из наших сограждан могут до сих пор планировать выезд за границу на фоне военных действий в своем регионе. Именно эти люди чаще всего интересуются выплатами, получаемыми беженцами в странах ЕС, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает о ряде европейских стран, в которых беженцам из Украины выплачивают денежную социальную помощь.

Польша

Одной из популярнейших среди украинских беженцев европейских стран стала Польша. В этой стране украинцы пока могут оформить следующие выплаты:

разово - 300 злотых (около 3 056 грн) на человека - по прибытии на территорию Польши для оформления формальностей

раз в год - 300 злотых (около 3 056 грн) злотых на ребенка - в рамках программы "Dobry start" для приобретения школьных принадлежностей и подготовки к новому учебному году

ежемесячно - 800 злотых (около 8 150 грн) на ребенка - в рамках программы помощи родителям или опекунам "800+"

Германия

Германию считают лидером по количеству переселенцев из Украины. С начала 2024 года размеры социальной помощи в этой стране выросли на 12%.

Исходя из этого, Bürgergeld, которая выдается как основная поддержка для соискателей работы, составляет:

для детей до 5 лет - 357 евро (около 15 634 грн)

для детей 6-13 лет - 390 евро (около 17 079 грн)

для подростков 14-17 лет - 471 евро (около 20 626 грн)

для совершеннолетних лиц - 451 евро (около 19 750 грн)

для одного партнера семейной пары - 506 евро (около 22 159 грн)

для одиноких лиц или одиноких родителей - 563 евро (около 24 655 грн)

Франция

После получения временной защиты во Франции, украинцы получают право на материальную помощь (ADA), размер которой зависит от количества людей в семье.

В целом размер финансовой поддержки на день составляет:

1 человек - 6,80 евро (около 298 грн)

2 человека - 10,20 евро (около 446 грн)

3 человека - 13,60 евро (около 595 грн)

4 человека - 17,00 евро (около 744 грн)

5 человек - 20,40 евро (около 893 грн)

Если государство не может предоставить беженцам бесплатное жилье, они могут получать дополнительно 7,40 евро (около 324 грн) в день.

Какие страны помогают украинцам больше всего

По версии автора YouTube-канала Navimigrant Ивана Задорожного, в тройку стран, которые в целом помогают беженцам из Украины больше всего, входят:

Бельгия

Норвегия

Германия

Это объясняется не столько суммами денежных выплат, сколько общим уровнем социальной поддержки переселенцев - бесплатной медициной, предоставлением бесплатного или льготного жилья, официальным трудоустройством, бесплатными курсами изучения языка, бесплатным образованием для детей, гуманитарной помощью и т.д.

При подготовке материала были использованы следующие источники: УВКБ ООН (UNHCR), Sestry.eu, Bundesregierung.de, VisitUkraine.Today, YouTube-канал Navimigrant.