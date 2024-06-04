Выплаты украинским беженцам в странах ЕС: где платят больше всего
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на февраль 2024 года в мире было зафиксировано около 6,5 млн беженцев из Украины. При этом некоторые из наших сограждан могут до сих пор планировать выезд за границу на фоне военных действий в своем регионе. Именно эти люди чаще всего интересуются выплатами, получаемыми беженцами в странах ЕС, сообщает РБК-Украина.
Сайт рассказывает о ряде европейских стран, в которых беженцам из Украины выплачивают денежную социальную помощь.
Польша
Одной из популярнейших среди украинских беженцев европейских стран стала Польша. В этой стране украинцы пока могут оформить следующие выплаты:
- разово - 300 злотых (около 3 056 грн) на человека - по прибытии на территорию Польши для оформления формальностей
- раз в год - 300 злотых (около 3 056 грн) злотых на ребенка - в рамках программы "Dobry start" для приобретения школьных принадлежностей и подготовки к новому учебному году
- ежемесячно - 800 злотых (около 8 150 грн) на ребенка - в рамках программы помощи родителям или опекунам "800+"
Германия
Германию считают лидером по количеству переселенцев из Украины. С начала 2024 года размеры социальной помощи в этой стране выросли на 12%.
Исходя из этого, Bürgergeld, которая выдается как основная поддержка для соискателей работы, составляет:
- для детей до 5 лет - 357 евро (около 15 634 грн)
- для детей 6-13 лет - 390 евро (около 17 079 грн)
- для подростков 14-17 лет - 471 евро (около 20 626 грн)
- для совершеннолетних лиц - 451 евро (около 19 750 грн)
- для одного партнера семейной пары - 506 евро (около 22 159 грн)
- для одиноких лиц или одиноких родителей - 563 евро (около 24 655 грн)
Франция
После получения временной защиты во Франции, украинцы получают право на материальную помощь (ADA), размер которой зависит от количества людей в семье.
В целом размер финансовой поддержки на день составляет:
- 1 человек - 6,80 евро (около 298 грн)
- 2 человека - 10,20 евро (около 446 грн)
- 3 человека - 13,60 евро (около 595 грн)
- 4 человека - 17,00 евро (около 744 грн)
- 5 человек - 20,40 евро (около 893 грн)
Если государство не может предоставить беженцам бесплатное жилье, они могут получать дополнительно 7,40 евро (около 324 грн) в день.
Какие страны помогают украинцам больше всего
По версии автора YouTube-канала Navimigrant Ивана Задорожного, в тройку стран, которые в целом помогают беженцам из Украины больше всего, входят:
- Бельгия
- Норвегия
- Германия
Это объясняется не столько суммами денежных выплат, сколько общим уровнем социальной поддержки переселенцев - бесплатной медициной, предоставлением бесплатного или льготного жилья, официальным трудоустройством, бесплатными курсами изучения языка, бесплатным образованием для детей, гуманитарной помощью и т.д.
При подготовке материала были использованы следующие источники: УВКБ ООН (UNHCR), Sestry.eu, Bundesregierung.de, VisitUkraine.Today, YouTube-канал Navimigrant.