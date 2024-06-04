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Канада ввела санкции против экс-соратников Януковича: кто попал в список
Канада ввела санкции против бывших соратников беглого президента Виктора Януковича, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщило правительство страны.
Канадское правительство считает, что ситуация в Украине является серьезным нарушением международного мира и безопасности, что привело к серьезному международному кризису.
В этой связи страна ввела санкции в отношении ряда бывших соратников Януковича. Под ограничения в частности попали:
Николай Азаров;
Алексей Азаров;
Раиса Богатырева;
Андрей Клюев;
Сергей Курченко;
Виктор Пшонка;
Артем Пшонка;
Дмитрий Табачник;
Александр Якименко;
Виталий Захарченко.
Ко всем их правительством Канады будут применены специальные экономические меры.