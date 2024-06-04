Парламент Швейцарии не поддержал признание независимости Палестины
Национальный совет Швейцарии высказался против признания Палестины независимым государством, сообщает Деловая столица.
Соответствующий законопроект о признании Палестины внес депутат от Социал-демократической партии Фабиан Молина со ссылкой на швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
Так, против признания независимости Палестины проголосовал 131 парламентарий, а "за" — 61.
В то же время министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что страна все еще поддерживает позицию сосуществования двух государств – Израиля и Палестины.
22 мая о признании Палестины независимым государством объявили Испания, Норвегия, Ирландия. Решения вступили в силу 28 мая.
Палестина не является полноправным членом ООН, поскольку ее независимость не признают три страны Совета безопасности: США, Великобритания и Франция.