Парламент Швейцарии не поддержал признание независимости Палестины

Национальный совет Швейцарии высказался против признания Палестины независимым государством, сообщает Деловая столица.

Соответствующий законопроект о признании Палестины внес депутат от Социал-демократической партии Фабиан Молина со ссылкой на швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Так, против признания независимости Палестины проголосовал 131 парламентарий, а "за" — 61.

В то же время министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что страна все еще поддерживает позицию сосуществования двух государств – Израиля и Палестины.

22 мая о признании Палестины независимым государством объявили Испания, Норвегия, Ирландия. Решения вступили в силу 28 мая.

Палестина не является полноправным членом ООН, поскольку ее независимость не признают три страны Совета безопасности: США, Великобритания и Франция.