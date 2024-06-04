В Германии сожалеют, что раньше не сняли запрет для Украины бить по РФ

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек выразил сожаление, что правительство во главе с Олафом Шольцом не позволило Украине наносить удары предоставленным оружием по территории РФ раньше, сообщает Деловая столица.

Об этом Габек сказал в интервью Augsburger Allgemeine.

Вице-канцлер отметил, что Украине необходимо позволить предотвращать атаки со стороны России для лучшей защиты жизней мирного населения.

Запрет на удары по РФ будет означать гибель большего количества людей, добавил он.

"Сейчас разрешение касается точно локализованного региона вокруг Харькова. Для самообороны, для защиты. Но верно и то, что все, что мы решили, можно было бы решить быстрее" , – сказал Хабек.

В то же время он защищает Шольца от обвинений в затягивании процесса.

"Промедление – это неправильное слово. Нам предстоит принять очень трудные решения, поэтому хорошо все тщательно взвесить. В данном случае было принято правильное решение" , – добавил Хабек.

На прошлой неделе правительство Германии официально подтвердило, что разрешает Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ.