В Киеве и области проведут военные учения: будут перемещать технику

В период с 5 по 13 июня в пределах Киева и области проведут военные учения с участием защитников столицы и техники. Жителей Киева и Киевской области призывают не снимать фото и видео перемещения техники и личного состава, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк.

"В ходе учений состоятся практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

Целью учений является отработка боевых и специальных задач оборонительной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп".

Командующий Сухопутных войск ВСУ призвал людей сохранять спокойствие и напомнил, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники - запрещено.