Макрон и Зеленский проведут встречу в Елисейском дворце 6 июня

Президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского, который 6 июня прибудет с визитом по случаю празднования Дня высадки союзников в Нормандии, сообщает Европейская правда.

Об этом объявил Елисейский дворец, сообщает агентство AFP.

Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, чтобы обсудить "потребности Украины" на фоне полномасштабной агрессии России, сообщили в канцелярии французского президента.

"В то время, когда российские удары неуклонно усиливаются на линии фронта и по энергетической инфраструктуре, оба президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины", - анонсировали там.

Среди прочего, дискуссии станут "продолжением Конференции в поддержку Украины, состоявшейся на Елисейских полях 26 февраля", во время которой Макрон впервые допустил возможность отправки западных войск в Украину.

Визит Зеленского Макрон анонсировал еще на прошлой неделе, при этом украинская сторона его пока не подтверждала.

СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.

Утверждается, что о таком решении Париж может объявить как раз по случаю визита Зеленского в конце этой недели.