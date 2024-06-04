Заместитель Кличко подтвердил, что ГБР провело у него были обыски

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов подтвердил, что Государственное бюро расследований провело обыски в его кабинете: изъяли телефоны, компьютер и личные средства, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт КГГА.

"Сегодня следователи ДБР пришли в мой кабинет с обыском. Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства. По моей инициативе номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие определения суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного. готовы делать это в дальнейшем".

Он также подчеркнул, что "если кто-то из представителей города принимал участие в любой противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет".

"Если кто-то из представителей города принимал участие в любой противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет. Это не в моих правилах. Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города, а также многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розыскные действия, проводимые представителями различных правоохранительных органов при обострении правоотношений с частными перевозчиками в прошлом".

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