Белый дом рассказал, что лидеры G7 обсудят на саммите в Италии

Главы государств "Группы семи", которые соберутся на саммит 13-14 июня в итальянской Апулии, обсудят поддержку Украины и привлечение России к ответственности за развязанную ею полномасштабную агрессию, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, анонсируя участие президента США Джо Байдена в саммите.

По словам Жан-Пьер, лидеры G7 "обсудят ряд актуальных глобальных вопросов, включая непоколебимую поддержку Украины со стороны" Группы.

"Лидеры будут развивать усилия, направленные на использование обездвиженных суверенных активов России для помощи Украине, а также действия, направленные на дальнейшее наказание России и тех, кто поддерживает ее военные усилия", – добавила она.

Также лидеры "Группы семи" обсудят другие глобальные проблемы, такие как экономическая безопасность и сбалансированность, поддержка развивающихся стран, укрепление продовольственной безопасности и финансирование здравоохранения.

Ранее стало известно, что в саммите G7 в Италии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

На саммите, который будет в значительной степени сосредоточен на войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке, ожидается одобрение плана "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.