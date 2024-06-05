Київський адвокат пропонував $200 тисяч прокурорам САП та детективам НАБУ

На попытке подкупа прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикоррупционного бюро разоблачили столичного адвоката.﻿﻿ Со ссылкой на САП, сообщает Украинская правда.

"При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ на предложении дать взятку в размере 200 тыс. долл. США разоблачили адвоката одного из столичных адвокатских объединений. Адвокат предлагал эти средства прокурорам САП и детективам НАБУ за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного по делу о завладении электрической энергией ЗАО "НЭК „Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования" , - говорится в сообщении.

Действия адвоката квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Сейчас по решению следственного судьи ВАКС в присутствии представителей Совета адвокатов проводятся обыски на рабочем месте адвоката и по месту его жительства.