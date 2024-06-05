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Россия за сутки потеряла около 1300 военных и 39 беспилотников – Генштаб
За прошедшие сутки Россия потеряла в Украине примерно 1280 военных, 40 артсистем, 39 беспилотников, 12 танков, 16 бронемашин и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 513700 (+1280) человек,
- танков - 7806 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 15036 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 13385 (+40) ед,
- РСЗО - 1092 ед,
- средства ПВО - 830 (+3) ед,
- самолетов - 357 ед,
- вертолетов - 326 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10805 (+39),
- крылатые ракеты - 2270 (+2),
- корабли/катера - 27 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18297 (+69) ед,
- специальная техника – 2223 (+12).